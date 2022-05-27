Gaziantep'teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde sahte canlı bomba düzeneğiyle ortalığı birbirine katan Ümit Koçyiğit'in, bölgeye yayan bir şekilde geldiği belirlendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde dün akşam saatlerinde hareketlii anlar yaşanmıştı.

Üzerinde bomba olduğunu ve kendini patlatacağını söyleyen saldırgan, tekbir getirmeye başladığı esnada polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Yaralı saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kimliğini tespit ettiler

Saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu tespit edildi. Müdahale öncesinde defalarca ikaz alan Ümit Koçyiğit, polislerin üzerine yürümeye başlamasıyla ayak bölgesinden 8 kurşunla vuruldu.

Elindeki poşeti yere atınca fark edildi

Hedefi ve amacı tam olarak bilinmeyen saldırgan Ümit Koçyiğit'i ilk fark eden ise Emniyet Müdürlüğü girişindeki güçlendirilmiş kulübede nöbet tutan polisler oldu. Asayiş Bürosu Cinayet Büroda da görev yapmış olan ve olay anında nöbet tutan polis memuru saldırganın elindeki poşeti bıraktığını ve tekbir attığını görünce yanındaki meslektaşını da ikaz ederek hemen beton blok arkasına mevzilendi. Bir taraftan şahsı uzaklaşması ve yera yatması için uyaran polisler diğer taraftan ise şahsın belinden sarkan kabloları ve elindeki tetiği fark etti. Polisler o anda bölgede bulanan tüm meslektaşlarını ''bomba var'' diyerek ikaz etti. İkaz üzerine mevkilenen polisler silahlarına sarıldı.

Üzerindeki düzenek sahte çıktı

Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit’in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi.

Emniyet önüne geliş anı kamerada

Canlı bomba paniğine neden olanKoçyiğit’in Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşattığı korku dolu anların saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsüne İHA ulaştı. Koçyiğit’in yayan olarak ara caddeden bölgeye geldiği görüldü.