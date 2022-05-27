Petrol
113.91
-0.23%
Euro
17.5864
0.15%
Dolar
16.3646
0.10%
Altın
976.42
0.39%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
477.848
-2.78%
BTXN Coin
13.29
1.21%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Gaziantep'teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde sahte canlı bomba düzeneğiyle ortalığı birbirine katan Ümit Koçyiğit'in, bölgeye yayan bir şekilde geldiği belirlendi.
    • 27.05.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde dün akşam saatlerinde hareketlii anlar yaşanmıştı.

    Üzerinde bomba olduğunu ve kendini patlatacağını söyleyen saldırgan, tekbir getirmeye başladığı esnada polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

    Yaralı saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    Kimliğini tespit ettiler

    Saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu tespit edildi. Müdahale öncesinde defalarca ikaz alan Ümit Koçyiğit, polislerin üzerine yürümeye başlamasıyla ayak bölgesinden 8 kurşunla vuruldu.

    Elindeki poşeti yere atınca fark edildi

    Hedefi ve amacı tam olarak bilinmeyen saldırgan Ümit Koçyiğit'i ilk fark eden ise Emniyet Müdürlüğü girişindeki güçlendirilmiş kulübede nöbet tutan polisler oldu. Asayiş Bürosu Cinayet Büroda da görev yapmış olan ve olay anında nöbet tutan polis memuru saldırganın elindeki poşeti bıraktığını ve tekbir attığını görünce yanındaki meslektaşını da ikaz ederek hemen beton blok arkasına mevzilendi. Bir taraftan şahsı uzaklaşması ve yera yatması için uyaran polisler diğer taraftan ise şahsın belinden sarkan kabloları ve elindeki tetiği fark etti. Polisler o anda bölgede bulanan tüm meslektaşlarını ''bomba var'' diyerek ikaz etti. İkaz üzerine mevkilenen polisler silahlarına sarıldı.

    Üzerindeki düzenek sahte çıktı

    Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit’in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi.

    Emniyet önüne geliş anı kamerada

    Canlı bomba paniğine neden olanKoçyiğit’in Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşattığı korku dolu anların saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsüne İHA ulaştı. Koçyiğit’in yayan olarak ara caddeden bölgeye geldiği görüldü.

    Gaziantep teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar #1

    Gaziantep teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar #2

    Gaziantep teki saldırganın emniyet önüne geldiği anlar #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Eski sevgilisiyle uzlaştı
    Magazin

    Eski sevgilisiyle uzlaştı

    Ali Gürbüz: Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak
    Diğer spor haberleri

    Ali Gürbüz: Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak

    Görüş Bildir