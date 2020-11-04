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    Gaziantep'teki takım elbiseli hırsız kamerada

    Evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli, bir binanın kamerasına yakalandı. Tespit edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 13:25
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    Gaziantep'teki takım elbiseli hırsız kamerada

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler ve Güneş Mahalleleri'nde hırsızlık meydana geldi.

    2 ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep'teki takım elbiseli hırsız kamerada VİDEO

    Gaziantep teki takım elbiseli hırsız kamerada #1

    Gaziantep teki takım elbiseli hırsız kamerada #2

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