Evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli, bir binanın kamerasına yakalandı. Tespit edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler ve Güneş Mahalleleri'nde hırsızlık meydana geldi.

2 ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'teki takım elbiseli hırsız kamerada VİDEO



