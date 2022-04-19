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- Gaziantep'teki taksici, 10 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı
Gaziantep'teki taksici, 10 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen taksici, polis ekiplerinin denetiminde 10 kilo 500 gram esrarla yakalandı. Şahıs, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- DHA
- 19.04.2022 - 09:38
Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik denetimler sürüyor.
Güvenlik güçleri, Gaziantep'te uyuşturucu taşıyan araçlara yönelik çalışma yürüttü.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine taksiyi durdurarak arama yaptı.
10 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı
Bagajda 2 poşet içinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.
Nöbetçi hakim tutuklama kararı verdi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.