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    Gaziantep'ten getirilen 25 bin dolarlık ıslak mendillerle dolandırıcılık

    25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendili, Beylikdüzü yerine Tekirdağ'a götüren 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 09:52
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    Gaziantep'ten getirilen 25 bin dolarlık ıslak mendillerle dolandırıcılık

    Polis ekipleri, 31 Mayıs Pazartesi günü, İstanbul Beylikdüzün’de S.Y. tarafından Gaziantep'ten sipariş verilen 25 bin dolar değerindeki 2 bin 157 koli ıslak mendilin Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi’ndeki adrese teslim edilmemesi üzerine harekete geçti.

    FARKLI ADRESE GÖTÜRÜLDÜ

    Yapılan araştırmalar sonucunda, ürünlerin yüklü olduğu TIR sürücüsünün, ıslak mendilleri, Sahil Mahallesi Kocatepe Caddesi Bağlar Sokak üzerinde indirdiği, buradan da başka bir tırla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir adrese götürüldüğü tespit edildi.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    3 Haziran Perşembe günü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Çorlu ilçesindeki adrese baskın yapıldı. Islak mendillerin ele geçirildiği adreste bulunan  V.K. ve M.K., gözaltına alındı. Şüpheliler dün adli makamlara sevk edildi.

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    Gaziantep ten getirilen 25 bin dolarlık ıslak mendillerle dolandırıcılık #5

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