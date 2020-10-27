Gaziemir’de astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü

Gaziemir’de astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü

Boşanma aşamasındaki astsubay, kuaför dükkanı işleten eşinin iş yerinde katliam yapmıştı. Feci olay sonrası ölü sayısı 4'e yükseldi.

Geçtiğimiz 2 Eylül’de 44 yaşındaki astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun (39) İzmir’in Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi'ndeki kadın kuaför salonuna gitti.

Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasını art arda ateşledi.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal (26) ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na (39) isabet etti.

Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise iş yerinden çıkıp 100 metre ileride silahını başına dayayıp tetiği çekti.

3’Ü ÖLDÜ, GAMZE YARALI KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Gamze Önal ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

55 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Gizem Önal, 55 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Önal'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken, genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.