İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, ara sokakta seyir ettiği esnada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpışırken, sokak ortasında oyun oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu.

Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de, içinde iki kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan dönüş yapacağı esnada karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü geriye manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

Sürücü aracıyla gözden kayboldu

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü araçtan indiği esnada otomobil sürücüsü oradan uzaklaştı. Taksi sürücüsünün ve vatandaşların arkasından koştuğu otomobilin sürücüsü ara sokaklara girerek bir süre sonra gözden kayboldu.

Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar, kazadan saniyeler ile kurtuldu - VİDEO

Oyun oynayan çocuklar saniyelerle kurtuldu

Ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada saniyeler ile felaketten dönüldü. Sokak ortasında oynayan 4 çocuğun ise kazadan sadece saniyeler öncesinde olay yerinden ayrılmaları ise muhtemel bir felaketin önüne geçti.