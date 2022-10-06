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    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü

    İETT peronunda otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken kayan İETT otobüsü çarptı. İki otobüs arasında kalan şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 06.10.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:19
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    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç, aracını Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan perona çektikten sonra radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti.

    Saat 11.00 sıralarında durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüs şoförü İlhami Teker ise bilinmeyen bir nedenle aracını durduramadı ve İrfan Tunç'a çarptı.

    İki aracın arasına sıkıştı

    Kazayı görenler, iki aracın arasına sıkışan Tunç'un yardımına koştu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Tunç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldıldı.

    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü #1

    Hastanede can verdi

    DHA’nın haberine göre İrfan Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Tunç'a çarpan Teker ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü VİDEO

    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü #2

    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü #3

    Gaziosmanpaşa’da 2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü öldü #4


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