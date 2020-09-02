Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evinde ölü bulundu: Morluklar var

Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evinde ölü bulundu: Morluklar var

Vücudunda morluklar görülen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınları basın mensuplarına saldırdı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi.

Ekipler yaptığı ilk incelemede, 3 aylık H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi.

İstanbul’da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü İZLE

YAKINLARI BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak, görüntü almasını engelledi.

ÖLÜM NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

3 aylık bebeğin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.