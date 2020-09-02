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    Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evinde ölü bulundu: Morluklar var

    Vücudunda morluklar görülen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınları basın mensuplarına saldırdı.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 12:49
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    Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evinde ölü bulundu: Morluklar var

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi.

    Ekipler yaptığı ilk incelemede, 3 aylık H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    BEBEĞİN VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

    Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi.

    İstanbul’da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü İZLE

    YAKINLARI BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

    Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak, görüntü almasını engelledi.

    ÖLÜM NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

    3 aylık bebeğin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

    Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evinde ölü bulundu: Morluklar var #1

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