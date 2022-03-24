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    Gaziosmanpaşa'da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar

    Toptan gıda satışının yapıldığı iş yerine giren 3 kişi, dakikalar içinde 400 kilogramlık çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 10:03
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    Gaziosmanpaşa'da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar

    İstanbul Gaziosmanpaşa'nın Karadeniz Mahallesi'nde toptan gıda satışının yapıldığı iş yerinde şapkalı ve maskeli 3 kişi, kapıyı kırıp, girdikleri dükkanda masayı devirdi.

    Ardından çelik para kasasını sürükleyip, yuvarlayarak, dışarı çıkarttı. Ardından şüpheliler, kasayı araçlarına yükleyerek çaldı.

    Sabah geldiklerinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahiplerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

    "ÇELİK KASA 400 KİLOYA YAKINDI, 3 KİŞİ SÜRÜKLEYİP, GÖTÜRMÜŞ"

    İş yeri sahibi Mahmut Ekmekçi, "Gece kapıyı kırıp çelik kasayı alıyorlar. Masayı deviriyorlar. Birçok kişinin çek kocanları var. Birçok insan mağdur oldu. Bizim isteğimiz bir an önce yakalanması. Kasanın içinde 60 bine yakın nakit para ve müşteri çekleri vardı. Çelik kasanın ağırlığı 400 kilograma yakındı. 3 kişi sürükleyerek götürmüş" ifadelerini kullandı.

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    Gaziosmanpaşa da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar #4

    Gaziosmanpaşa da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar #5

    Gaziosmanpaşa da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar #6


    Gaziosmanpaşa da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar #7

    Gaziosmanpaşa da 400 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çaldılar #8

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