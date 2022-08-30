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    Gaziosmanpaşa'da 9'uncu kattan 14 yaşındaki çocuk düştü

    9. kattaki odasının penceresinden düşen Fajer Alsubaihi'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
    • 30.08.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 14:28
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    Gaziosmanpaşa'da 9'uncu kattan 14 yaşındaki çocuk düştü

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir sitede dün akşam saatlerinde korkutan bir olay yaşandı.

    20.30 sıralarında meydana gelen olayı karşı binada bulunan bir vatandaş kayıt altına aldı.

    Gaziosmanpaşa'da 9'uncu kattan 14 yaşındaki çocuk düştü VİDEO

     

    9.kattaki daireden düştü

    Ailesiyle oturduğu sitenin camından tek başına bakan 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki daireden dengesini kaybederek düştü.

    6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.

    Sağlık durumu iyi

    DHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da 9 uncu kattan 14 yaşındaki çocuk düştü #1


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