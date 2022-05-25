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    Gaziosmanpaşa'da, aile sağlığı merkezi önündeki kadına sokak köpekleri saldırdı

    4 aylık bebeğini aile sağlığı merkezine getiren Burcu Gökçe, merdivende beklediği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralı kadına ilk müdahale, aile sağlığı merkezinde yapıldı.
    • 25.05.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:33
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    Gaziosmanpaşa'da, aile sağlığı merkezi önündeki kadına sokak köpekleri saldırdı

    İstanbul’da, Gaziosmanpaşa’ya bağlı Sarıgöl Mahallesi Aklar Sokak'ta, 4 aylık bebeğinin kontrolü için aile sağlığı merkezine gelen 27 yaşındaki Burcu Gökçe, bebeği muayene edilirken merdivenlerde beklemeye başladı.

    Bu sırada 2 başıboş sokak köpeği, Gökçe’ye saldırdı. Bacağından ısırılan Gökçe’ye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.

    AA’nın haberine göre; mahalle sakinleri, toplu halde dolaşan köpeklerin insanlara saldırdığını ileri sürdü.

    Belediye açıklaması

    Gaziosmanpaşa Belediyesi de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Başıboş sokak köpekleriyle ilgili gelen her ihbarı hızlıca değerlendirip müdahale ediyoruz, aşıları, tedavileri, kısırlaştırmaları yapılan ıslah edilen kulaklarına küpeleri takılan sokak hayvanlarımızı yine sokağa bırakıyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.’ 'Yine Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği uyarınca belediyeler, 'sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.”

    Gaziosmanpaşa da, aile sağlığı merkezi önündeki kadına sokak köpekleri saldırdı #1

    Gaziosmanpaşa da, aile sağlığı merkezi önündeki kadına sokak köpekleri saldırdı #2

    Gaziosmanpaşa da, aile sağlığı merkezi önündeki kadına sokak köpekleri saldırdı #3


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