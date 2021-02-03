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- Gaziosmanpaşa'da apartmana giren ayakkabı hırsızı
Gaziosmanpaşa'da apartmana giren ayakkabı hırsızı
Tüm katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 03.02.2021 - 16:11
- Güncelleme : 03.02.2021 - 16:28
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı 1080. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, tüm katları dolaşarak kapı önündeki ayakkabıları çaldı.
Zemin kata indiğinde ayakkabıları poşete koyan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Apartman sakinleri, sabah uyandıklarında kapılarının önünde ayakkabılarını bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören vatandaşlar, karakola giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gaziosmanpaşa'da apartmana giren ayakkabı hırsızı VİDEO