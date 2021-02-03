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    Gaziosmanpaşa'da apartmana giren ayakkabı hırsızı

    Tüm katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 16:28
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    Gaziosmanpaşa'da apartmana giren ayakkabı hırsızı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı 1080. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, tüm katları dolaşarak kapı önündeki ayakkabıları çaldı.

    Zemin kata indiğinde ayakkabıları poşete koyan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Apartman sakinleri, sabah uyandıklarında kapılarının önünde ayakkabılarını bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören vatandaşlar, karakola giderek şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

    Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Gaziosmanpaşa'da apartmana giren ayakkabı hırsızı VİDEO

    Gaziosmanpaşa da apartmana giren ayakkabı hırsızı #1

    Gaziosmanpaşa da apartmana giren ayakkabı hırsızı #2

    Gaziosmanpaşa da apartmana giren ayakkabı hırsızı #3

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