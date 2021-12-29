Tartıştığı arkadaşı Necat Akbal’ı öldüren Bahattin Erdoğan’ı ise ağır yaralayan tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme, Tuncay Özke’nin ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına hükmetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda çocukluk arkadaşı olan Necat Akbal, Bahattin Erdoğan ile Tuncay Özke, kahvehanede oturdukları sırada tartışmaya başladı.

EVİNDE SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından Özke, evine giderek aldığı silahla Akbal’a ateş ederek öldürdü. Erdoğan ise ağır yaralandı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Özke, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Özke getirildi.

DURUŞMA YAPILDI

Duruşmada maktul yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Mahkemede müştekiler, Özke’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Gaziosmanpaşa'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet VİDEO

"KOCAMIN KANI YERDE KALMASIN"

Ölen Necat Akbal’ın eşi Serap Akbal, "Kocamın kanı yerde kalmasın. Hayatımızı mahvetti. En ağır şekilde cezalandırılsın." derken, Akbal’ın ablası Melahat Akbal ise gözyaşlarını tutamayarak "2-3 senedir uyku uyuyamıyoruz. Benim kardeşimi aldı elimden, beni öldürdü. Ben yoğun bakımdan çıktım geldim. Planlayarak öldürdü." dedi.

Olayda ağır yaralanan Bahattin Erdoğan’ın avukatı ise, Özke’nin canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"İSTEYEREK YAPMADIM, ÇOK PİŞMANIM"

Mahkemede savunma yapan Tuncay Özke, "Öncelikle çok pişmanım. Bakırköy’de 3 ay 15 gün yattım. Olay, kapımın önünde oldu. Recep Akbal bana küfretmişti. Ben onları çağırmadım, onlar beni çağırdı. Dışarıya çıktığımda bir el ateş edip etmediğimi bilmiyorum. Necat Akbal elimi tutup aşağı indirdi. Bahattin üstüme saldırdığında birkaç tane attığımı hatırlıyorum. Attığım mermi ayısı 5-6 taneden fazla mı bilmiyorum ama iki şarjör değiştirmedim." ifadelerini kullandı.Son sözü sorulan sanık "İsteyerek yapmadım." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Tuncay Özke’yi, Necat Akbal’a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Erdoğan’a yönelik ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca Özke’ye, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"BENİM KARDEŞİMİ ÖLDÜREN ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALDI"

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu önünde mutluluk gözyaşları döken maktulün ablası Melahat Akbal, "Adalet yerini buldu. Adalet tecelli etti. Benim kardeşimi öldüren ömür boyu müebbet aldı. Hiç cezası kesilmeden ömür boyu yatacak, indirimsiz ceza. Benim kardeşim suçsuzdu. Şimdi mezarına gidiyorum ‘gözün aydın’ demeye. Kardeşim hakkını bırakmıyorum ben senin. Beni kardeşsiz bıraktı, kendi de çürüyecek içeride." dedi.