Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini doğurur doğurmaz ölüme terk eden ve gözaltına alınan kadın, ifadesinde "Babam bilmiyordu, korktum" dedi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Barboros Mahallesi'nde yaşayan ve gece saatlerinde doğum yapan bir kadın, sabahın ilk ışıklarıyla bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı.

Evine yakın bulunan çöp konteynerına yaklaşan kadın, yeni doğan bebeğini çöpün içine attı.

MAHALLELİ AĞLAMA SESLERİNİ DUYDU

Çevredeki vatandaşlar, çöpten ağlama seslerini duyması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa'da bebeğini çöpe atan kadın kamerada VİDEO

"BİR BAKTIK BEBEK VAR"

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var, ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor tanıyoruz." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ NASIL YAPABİLİR"

Murat Çanakbulut da "Öğle saatlerinde parkta oturuyorduk. Polisler geldi. Nasıl böyle bir şey yapar biz anlamadık." ifadelerini kullandı.

İFADE VERDİ: BABAMIN HABERİ YOKTU

Polis ekipleri tarafından tespit edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım." şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.