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    Gaziosmanpaşa'da bir kadın minibüsten düştü

    Yolcu indirmek için duran bir minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın yere düştü. Adımını attığı anda kendini yerde bulan kadın, neye uğradığını şaşırdı.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 09:46
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    Gaziosmanpaşa'da bir kadın minibüsten düştü

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle'de, Yunus Emre - Otogar hattında çalışan 34 M 1911 plakalı minibüs durağa yanaşıp yolcuları indirmeye başladı.

    Ancak bir kadın henüz inmeye çalışırken minibüs hareket etti.

    SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

    Minibüsün hareket etmesiyle bir anda kendini yerde bulan kadın, şok geçirdi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Kadını düştüğü yerden kaldıran vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi ancak sürücü minibüsten inmeden yoluna devam etti.

    Gaziosmanpaşa'da bir kadın minibüsten düştü VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Kadının minibüsten düştüğü anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün durağa yanaştığı ve üç kişi indikten sonra hareket ettiği görülüyor. Minibüsün hareket ettiği anda inmeye çalışan bir kadının yere düştüğü görülüyor. Olayı görenlerin hemen yardıma koştuğu da kameraya yansıyor.

    YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI

    Ayrıca, bir vatandaş da kadın düştükten hemen sonra yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşların yere düşen kadını kaldırdığı ve kolonya ikram ettiği görülüyor. Düştüğü yerden kaldırılan kadın bir müddet sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

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