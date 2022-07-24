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    Gaziosmanpaşa'da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı

    Çarşaf giydiği ifade edilen M.M.G., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzeni Y.B.'yi ve onun eşi S.B.'yi kurşunladı. Yaşanan olay sonrası şüphelinin, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
    • 24.07.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 16:55
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    Gaziosmanpaşa'da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı

    İstanbul'un Gazisomanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde M.M.G. isimli şüpheli, husumetli olduğu kuzeni Y.B. ve onun eşi S.B.'yi takip etmeye başladı.

    Çarşaf giydiği belirtilen şüpheli M.M.G., çiftin önünü kesti.

    Ardından kuzeni Y.B.'yle tartışmaya başlayan şüpheli, silahını çekip  çifte ateş etti.

    Duruma müdahale edildi

    Y.B ve S.B. çifti yaralanırken şüpheliyi, olay sırasında mahalleden geçen sivil polis ekipleri yere yatırdı.

    Gaziosmanpaşa'da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı

    Serbest bırakıldı

    Durumu gören mahalleli olay yerinde toplanırken şüpheli M.M.G., emniyet güçlerince gözaltına alındı.

    M.M.G., "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kuzeninin, eşiyle ilişkisi olduğunu söyledi

    M.M.G'nin olayı, Y.B'nin, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

    "Amca ve teyze, vurdular bizi diye bağırdılar"

    DHA'nın haberine göre; Esnaf Murat Çakırcı, "Gürültüyü duyduktan sonra 3 el silah sesi geldi. Amca ve teyze, vurdular bizi diye bağırdılar. Adamın birinin yakalayın diye bağırdığını duyunca adamı tutup yere düşürdüm." diye konuştu.

    Gaziosmanpaşa da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı #1

    Gaziosmanpaşa da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı #2

    Gaziosmanpaşa da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı #3

    Gaziosmanpaşa da çarşaf giyerek takip ettiği evli çifte kurşun yağdırdı #4


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