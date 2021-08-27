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    Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar

    Alışveriş poşetleriyle site içerisinde bekleyen 75 yaşındaki kadının, geri geri çıkış yapan bir çekicinin altında kalarak hastanelik olduğu o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 12:47
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    Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı 795. Sokak'ta, 75 yaşındaki Adalet Akpınar, geri geri gelen 14 CYZ 604 plakalı çekicinin altında kalmıştı.

    Akpınar'ın yardımına mahalledekiler koşmuştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilmişti.

    Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar ViDEO

    Gaziosmanpaşa da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar #1

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Çekici sürücüsü, polis ekiplerince ifade vermek üzere gözaltına alınmıştı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan kazadan bir gün sonra ise olay anına ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görüldü.

    Gaziosmanpaşa da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar #2

    Gaziosmanpaşa da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar #3

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