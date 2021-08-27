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- Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar
Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar
Alışveriş poşetleriyle site içerisinde bekleyen 75 yaşındaki kadının, geri geri çıkış yapan bir çekicinin altında kalarak hastanelik olduğu o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 27.08.2021 - 12:05
- Güncelleme : 27.08.2021 - 12:47
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı 795. Sokak'ta, 75 yaşındaki Adalet Akpınar, geri geri gelen 14 CYZ 604 plakalı çekicinin altında kalmıştı.
Akpınar'ın yardımına mahalledekiler koşmuştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilmişti.
Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar ViDEO
SÜRÜCÜYE GÖZALTI
Çekici sürücüsü, polis ekiplerince ifade vermek üzere gözaltına alınmıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kazadan bir gün sonra ise olay anına ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görüldü.