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Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar

Gaziosmanpaşa'da çekicinin yaşlı kadına çarptığı anlar

Alışveriş poşetleriyle site içerisinde bekleyen 75 yaşındaki kadının, geri geri çıkış yapan bir çekicinin altında kalarak hastanelik olduğu o anlar kameraya yansıdı.