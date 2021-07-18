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Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı

Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı

Bir ikametin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çöp poşetlerinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı.