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    Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı

    Bir ikametin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çöp poşetlerinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 11:11
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    Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı

    İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir adresin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Şüpheli adrese operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Boş olduğu görülen ikamette yapılan aramalarda çöp poşetleri içinde 6 kilogram bonzai, yemek masası içerisine gizlenmiş 105 gram kokain, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassa terazi ile 5 kutu 50 ml amonyak ele geçirildi.

    Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı ViDEO

    Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı #1

    ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

    İkamet sahibi olduğu belirlenen B.Y. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

    Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı #2

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