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- Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı
Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı
Bir ikametin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çöp poşetlerinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı.
- İHA
- 18.07.2021 - 10:59
- Güncelleme : 18.07.2021 - 11:11
İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir adresin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şüpheli adrese operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Boş olduğu görülen ikamette yapılan aramalarda çöp poşetleri içinde 6 kilogram bonzai, yemek masası içerisine gizlenmiş 105 gram kokain, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassa terazi ile 5 kutu 50 ml amonyak ele geçirildi.
Gaziosmanpaşa’da çöp poşetinden bonzai, yemek masasından kokain çıktı ViDEO
ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI
İkamet sahibi olduğu belirlenen B.Y. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.