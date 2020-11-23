Gaziosmanpaşa'da darbedilen kadın kanlar içinde yola bırakıldı

Eski sevgilisinin oğlu olduğu iddia edilen kişi tarafından darbedilen genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir mekanda karşılaşan Fatma B. ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.A. arasında tartışma çıktı.

Fatma B.'ye ertesi gün iş yerine gelmesini söyleyen O.A. bir süre sonra mekandan ayrıldı.

İŞ YERİNE GİDİNCE SALDIRIYA UĞRADI

Ertesi gün Gaziosmanpaşa'da bulunan iş yerine giden Fatma B., O.A.'nın oğlu olduğu öğrenilen U.O.A. tarafından darbedilerek sokağa atıldı.

Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Gaziosmanpaşa'da kadına kafa atarak kanlar içinde bıraktı

"BANA KAFA ATTI"

Kanlar içindeki kadın kendisine ilk müdahalede bulunan esnafa, "Ben içeri girer girmez bana kafa attı, yumruk attı, dövdü beni, beni buraya yola attı." dedi.

BABA VE OĞLUNA GÖZALTI

Hastanede tedavisi biten Fatma B.'nin ifadesine başvuran Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiği öğrenilen U.O.A. ve O.A.'yı gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.O.A. tutuklanırken, babası O.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.