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    Gaziosmanpaşa'da doğalgaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü

    Sarıgöl Mahallesi'nde doğalgaz sızıntısından zehirlenen 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
    • AA
    • 08.02.2021 - 00:35
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 01:17
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    Gaziosmanpaşa'da doğalgaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak’ta bulunan bir apartmanda tek başına yaşayan Seyide Öztürk’ün yakınları, kendisinden haber alamamaları üzerine eve geldi.

    Seyide Öztürk’ün hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    GAZ KAÇAĞI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Daha sonra olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de evde incelemede bulunarak, doğalgazda kaçak olup olmadığını kontrol etti.

    İncelemelerin ardından Seyide Öztürk’ün cesedi, morga kaldırıldı.

    Gaziosmanpaşa'da doğalgaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü VİDEO

    Gaziosmanpaşa da doğalgaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü #1

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