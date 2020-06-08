Ekmek taşıyan panelvan minibüsün yokuş aşağı indiği sırada boş alana düşmesi sonucu, araç şoförü yaralandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Yakup Akgül'ün kullandığı 34 GZ 9965 plakalı panelvan minibüs, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metre yükseklikten boş alana düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada ekmek taşıdığı öğrenilen minibüs şoförü Yakup Akgül yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da ekmek minibüsü 5 metreden aşağı düştü ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Akgül'ü araç içerinden çıkararak ambulansa koydu. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akgül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.