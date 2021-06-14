5 yıl önce eşi tarafından vurulan Handan Aşkın, "Beni, 'Rahat etmesin, kaldığım işi tamamlarım’ diyerek, tehdit ediyor. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyla hep yaşıyorum" dedi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Handan Aşkın, 5 yıl önce uzun süre işe girmeyen 11 yıllık eşine, 2016 yılında boşanma davası açtı.

Ayrı eve taşınan, 2 çocuk annesi Handan Aşkın, ağabeyi Sedat Sevin ile birlikte kalan eşyalarını almak için eşinin yaşadığı eve gitti. 2 kardeş eşyaları toplarken Emre Aşkın'ın tepkisi sonucu tartışma çıktı.

EŞİ VURDU, FELÇ KALDI

Çıkan tartışma sırasında Emre Aşkın, kurşun yağdırdı. İki kardeş ağır yaralandı. Tedaviye alınan kardeşlerden Handan Aşkın, hala vücudunda olan mermi nedeniyle felç kaldı.

Halen fizik tedavi gören talihsiz kadının eşi Emre Aşkın'a ise İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Karar temyiz edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, verilen cezayı fazla bularak, ‘makul’ ceza verilmesi için kararı bozdu.

Bozma kararı üzerine yeniden görülen davada, Emre Aşkın, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa'da eşi tarafından vuruldu, felç kaldı: Dışarı çıkar diye korkuyorum VİDEO





"SAĞLIĞIM İÇİN ÇABALIYORUM"

Karara isyan eden Handan Aşkın, “Eşim tarafından vurularak ben felç kaldım, ağabeyim de büyük operasyon geçirdi. Beş yıldır hukuki mücadelem devam ediyor.

Bir yandan sağlığıma odaklanıyorum, sağlığım için çabalıyorum. Doktorlar olumlu ya da olumsuz bir şey söylemiyor.

Tabii ki de ben mücadeleme devam ediyorum, bir gün ayağa kalkacağıma inanarak hareket ediyorum. Bir gün bir şey olacak umuduyla yaşıyorum ama beş yıldır halen bir kıpırdama ya da bir his yok.” diye konuştu.





"ÇOK ZOR VE KÖTÜ GÜNLER YAŞADIM"

“Beni en çok yaralayan da iki ay önce kesinleşmiş ceza davamızın tekrardan açılıp, 5 yıl daha indirim sağlanması oldu." diyen Aşkın, "Bu beni inanılmaz yaraladı. Bu kararı hastanede tedavi olurken duyduğum da aşırı kasılma yaşadım, o kasılma karşısında bacağım kırıldı.

Çok zor ve kötü günler yaşıyorum. Acı içerisindeyim, adalet istiyorum. Kendime yetemiyorum, çocuklarıma yetemiyorum, hayata küsemiyorum.” dedi.





"KORKUYLA YAŞIYORUM"

Handan Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni vurduktan sonra yere düştüm ve ellerimle onunla boğuştum, ağzıma dayadı silahı, tetiğe de bastı ama içinde mermi kalmamış, mucize gibi bir kurtuluş oldu.

Ceza indirimi, iyi hal indirimi almasını istemiyorum, tekrardan çıkarsa aynı şeyi, tekrar yapar. Arkadaşları aracılığıyla beni tehdit etmiş, ‘Rahat etmesin kaldığım, işi tamamlarım bir firarıma bakar’ demiş. Tekrardan çıkar diye çok korkuyorum, o korkuyu hep yaşıyorum."