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    Gaziosmanpaşa'da eşini sokak ortasında öldürdü

    2 çocuk annesi kadın, sokak ortasında tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aynı silahla kendini vuran koca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 19.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:06
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    Gaziosmanpaşa'da eşini sokak ortasında öldürdü

    Sergen Arslan (26), dün gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a (23) silahla ateş etti.

    2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

    Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da eşini sokak ortasında öldürdü #1

    Polis çevredekilerden bilgi aldı

    DHA’da yer alan haberi göre çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı.

    Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gaziosmanpaşa da eşini sokak ortasında öldürdü #2

     

    “Bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı”

    Silah sesini duyunca yataktan fırladığını anlatan komşulardan Asiye Birdal, “Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar.” dedi.

    Gaziosmanpaşa da eşini sokak ortasında öldürdü #3

    Gaziosmanpaşa da eşini sokak ortasında öldürdü #4


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