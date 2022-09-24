Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.551
2.07%
BTXN Coin
8.13
0.74%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Gaziosmanpaşa'da eski elti dehşeti yaşandı

    Eski eltisi tarafından acımasızca saldırıya uğrayan genç kadın, 2 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda ise kalıcı yanık izleri oluştu.
    • 24.09.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziosmanpaşa'da eski elti dehşeti yaşandı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    32 yaşındaki 2 çocuk annesi Behice Çayıroğlu adeta ölümden döndü.

    Genç kadına korku dolu anlar yaşatan ise eski eltisiydi...

    17 kez bıçakladı, kaynar su döktü

    Kahve içme bahanesiyle Çayıroğlu'nun evine giden Esma Ayan, bulduğu ilk fırsatta bıçakla saldırdı.

    17 kez bıçakladığı genç kadının üzerine kaynar su döken saldırgan, olayın ardından kaçtı.

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #1

    Yoğun bakıma alındı

    Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Vücudunda yaralar ve yanıklar oluşan Behice Çayıroğlu, yoğun bakıma alındı.

    Gaziosmanpaşa'da eski elti dehşeti yaşandı VİDEO

    Kalıcı izler oluştu

    Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından taburcu edilen Çayıroğlu'nun vücudunda kalıcı yanık izleri oluştu.

    DHA'nın aktarımına göre; olay sonrasında gözaltına alınan Esma Ayan ise eltisi ile herhangi bir problemi olmadığını ve psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #2

    Şizofreni tanısı konuldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Ayan'ın şizofreni rahatsızlığı olduğu, rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül'e kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü belirtildi.

    "İlk bıçak darbemi karın boşluğuma yedim"

    Yaşadığı olayı anlatan Behice Çayıroğlu, "Olay günü kahve içmek için beni aradı. Akşam 16.30-17.00 civarıydı. Eve geldi, kahvemizi içtik. Daha sonrasında balkona çıktı, içeri geldi ve faturalarımı ödeyip geleceğim çay demle dedi. Dışarıya çıktı, 25 dakika sonra geri geldi. Kızım meyve istemişti. Ona meyve soydum, meyve bıçağını da tezgahın üzerinde bıraktım. Daha sonra tekrar eski eltim, balkona çıktı. Geri gelmiş, benim arkam dönüktü. Tezgahın üzerinde duran bıçağı alıyor. İlk bıçak darbemi karın boşluğuma yedim. Ne olduğunu anlayamadan kafam vurmaya başladı. Sonra yere düştüm ve ısıtıcıda kaynayan suyu başımdan aşağı döktü. 17 kez bıçakladı" diye konuştu.

    "Bıçaklamaya başladığı sırada kızım geldi"

    Genç kadın, "Tekrar bıçaklamaya başladığı sırada kızım geldi. Ben masanın altına kaçmaya çalışıyordum o anda. Kızımın ayaklarını görünce burada durmaması gerektiğini, dışarıya çık dediğimi hatırlıyorum. Kızım kapıyı açtı, tam dışarıya çıkacaktı, kapıya doğru yöneldi. Kapıyı kapattı. Kızım için 'dışarıya çıkamaz, onunla işim var, sıra ona da gelecek' dedi. Bunu duyunca onun üzerine atladım. O sırada kızım kapıyı açtı ve dışarıya çıktı. Beraber çığlık attık" ifadelerini kullandı.

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #3

    "Komşumuzun sesini duyunca beni bıraktı"

    Behice Çayıroğlu, "Beni tekrar omzumdan yakaladı. Kapıya doğru yönelmiştim. Bu sefer omuzlarıma bıçak vurmaya başladı. Komşumuzun sesini duyunca beni bıraktı. Ben de kendimi merdivenlerden atıp komşuya sığındım. O da kaçmadı ve evde bir müddet bekledi. Daha sonra aşağıya inmiş. Bana vurduğu bıçağı da komşumuzun kapısının önüne bırakıp gitmiş. Oturma odamda camım açıktı. Kızım o korkuyla kendimi camdan da atabilirdi" diye konuştu.

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #4

    "En azından yürüyebiliyorum"

    Yaklaşık 2 ay tedavi gördüğünü belirten Behice Çayıroğlu, "1 ay yoğun bakımda kaldım. 1 ay normal serviste kaldım ve taburcu oldum. Çok şükür en azından yürüyebiliyorum. Vücudumda yanıklara bağlı izler var. Onlar bir ömür boyu benimle beraber kalacak. Her baktığımda da onu hatırlayacağım. Çok üzgünüm. Tedirginim, korkuyorum. Kendimden çok çocuklarımı düşünüyorum. Yarın bir gün onların da karşısına çıkar diye korkuyorum. Cezasız kalmasını istemiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #5

    "Cezasını çekmesini istiyorum"

    Çayıroğlu, "Antidepresan hapları kullandığını biliyorum ama herhangi bir teşhis konuldu mu, konulmadı mı onla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani her insan gibi arada bir sinirlenmesi oluyordu ama hemen yatışıyordu. Bugüne kadar hiç kavgamız olmadı. O gün de hiçbir sorun yoktu. Şu anda memlekette olduğunu biliyorum. Ev hapsinden ziyade gerçekten cezasını çekmesini istiyorum. Eğer gerçekten akli dengesi bozuksa hastanede yatmasını, değilse de hapiste yatmasını istiyorum" diye konuştu.

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #6


    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #7

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #8

    Gaziosmanpaşa da eski elti dehşeti yaşandı #9


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor
    Futbol

    Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor

    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
    Gündem

    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Görüş Bildir