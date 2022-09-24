Eski eltisi tarafından acımasızca saldırıya uğrayan genç kadın, 2 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda ise kalıcı yanık izleri oluştu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

32 yaşındaki 2 çocuk annesi Behice Çayıroğlu adeta ölümden döndü.

Genç kadına korku dolu anlar yaşatan ise eski eltisiydi...

17 kez bıçakladı, kaynar su döktü

Kahve içme bahanesiyle Çayıroğlu'nun evine giden Esma Ayan, bulduğu ilk fırsatta bıçakla saldırdı.

17 kez bıçakladığı genç kadının üzerine kaynar su döken saldırgan, olayın ardından kaçtı.

Yoğun bakıma alındı

Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yaralar ve yanıklar oluşan Behice Çayıroğlu, yoğun bakıma alındı.

Gaziosmanpaşa'da eski elti dehşeti yaşandı VİDEO



Kalıcı izler oluştu

Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından taburcu edilen Çayıroğlu'nun vücudunda kalıcı yanık izleri oluştu.

DHA'nın aktarımına göre; olay sonrasında gözaltına alınan Esma Ayan ise eltisi ile herhangi bir problemi olmadığını ve psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Şizofreni tanısı konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Ayan'ın şizofreni rahatsızlığı olduğu, rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül'e kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü belirtildi.

"İlk bıçak darbemi karın boşluğuma yedim"

Yaşadığı olayı anlatan Behice Çayıroğlu, "Olay günü kahve içmek için beni aradı. Akşam 16.30-17.00 civarıydı. Eve geldi, kahvemizi içtik. Daha sonrasında balkona çıktı, içeri geldi ve faturalarımı ödeyip geleceğim çay demle dedi. Dışarıya çıktı, 25 dakika sonra geri geldi. Kızım meyve istemişti. Ona meyve soydum, meyve bıçağını da tezgahın üzerinde bıraktım. Daha sonra tekrar eski eltim, balkona çıktı. Geri gelmiş, benim arkam dönüktü. Tezgahın üzerinde duran bıçağı alıyor. İlk bıçak darbemi karın boşluğuma yedim. Ne olduğunu anlayamadan kafam vurmaya başladı. Sonra yere düştüm ve ısıtıcıda kaynayan suyu başımdan aşağı döktü. 17 kez bıçakladı" diye konuştu.

"Bıçaklamaya başladığı sırada kızım geldi"

Genç kadın, "Tekrar bıçaklamaya başladığı sırada kızım geldi. Ben masanın altına kaçmaya çalışıyordum o anda. Kızımın ayaklarını görünce burada durmaması gerektiğini, dışarıya çık dediğimi hatırlıyorum. Kızım kapıyı açtı, tam dışarıya çıkacaktı, kapıya doğru yöneldi. Kapıyı kapattı. Kızım için 'dışarıya çıkamaz, onunla işim var, sıra ona da gelecek' dedi. Bunu duyunca onun üzerine atladım. O sırada kızım kapıyı açtı ve dışarıya çıktı. Beraber çığlık attık" ifadelerini kullandı.

"Komşumuzun sesini duyunca beni bıraktı"

Behice Çayıroğlu, "Beni tekrar omzumdan yakaladı. Kapıya doğru yönelmiştim. Bu sefer omuzlarıma bıçak vurmaya başladı. Komşumuzun sesini duyunca beni bıraktı. Ben de kendimi merdivenlerden atıp komşuya sığındım. O da kaçmadı ve evde bir müddet bekledi. Daha sonra aşağıya inmiş. Bana vurduğu bıçağı da komşumuzun kapısının önüne bırakıp gitmiş. Oturma odamda camım açıktı. Kızım o korkuyla kendimi camdan da atabilirdi" diye konuştu.

"En azından yürüyebiliyorum"

Yaklaşık 2 ay tedavi gördüğünü belirten Behice Çayıroğlu, "1 ay yoğun bakımda kaldım. 1 ay normal serviste kaldım ve taburcu oldum. Çok şükür en azından yürüyebiliyorum. Vücudumda yanıklara bağlı izler var. Onlar bir ömür boyu benimle beraber kalacak. Her baktığımda da onu hatırlayacağım. Çok üzgünüm. Tedirginim, korkuyorum. Kendimden çok çocuklarımı düşünüyorum. Yarın bir gün onların da karşısına çıkar diye korkuyorum. Cezasız kalmasını istemiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Cezasını çekmesini istiyorum"

Çayıroğlu, "Antidepresan hapları kullandığını biliyorum ama herhangi bir teşhis konuldu mu, konulmadı mı onla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani her insan gibi arada bir sinirlenmesi oluyordu ama hemen yatışıyordu. Bugüne kadar hiç kavgamız olmadı. O gün de hiçbir sorun yoktu. Şu anda memlekette olduğunu biliyorum. Ev hapsinden ziyade gerçekten cezasını çekmesini istiyorum. Eğer gerçekten akli dengesi bozuksa hastanede yatmasını, değilse de hapiste yatmasını istiyorum" diye konuştu.















