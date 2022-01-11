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    Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı

    Gaziosmanpaşa'da, eski sevgilisi tarafından önü kesilip otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Tuğçe D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Eski sevgilisi Yücel V. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 23:11
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    Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı

    Gaziosmanpaşa'da Şemsipaşa Mahallesi'nde saat 16.30'da meydana gelen olayda Yücel V. kullandığı otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti.

    Aracından inen Yücel V. direksiyondaki Tuğçe D.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

    POLİS DETAYLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı.

    Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini  de inceledi.

    Ardından Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, kaçan şüpheli Yücel V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı VİDEO

    Gaziosmanpaşa da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı #1

     

    "HANIMEFENDİ YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU"

    Olayın yaşandığı sokakta oturan bir kişi "Balkondaydım, silah sesleri duyunca aşağı indim. Hanımefendinin önünü kesip, birkaç el silahla ateş etmiş. Saat 16.30 gibi oldu. Biz yol kavgası zannettik, silah seslerini duyunca. Yaralı olan hanımefendi, onu vuran kişinin ismini söyledi. Muhtemelen farklı bir olay. Polis ekipleri geldi. Vuran kişi arabayla gelerek önünü kesiyor, aşağı inerek, ateş ediyor. Adam kaçmış, hanımefendi 'yardım edin' diye bağırıyordu. Biz de polis ve ambulans çağırdık." dedi.

    Gaziosmanpaşa da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı #2

    SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

    Saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların otomobildeki yaralı kadın sürücüye yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Polisin sokaktaki çalışmaları da yer alıyor.

    Gaziosmanpaşa da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı #3

    Gaziosmanpaşa da eski sevgilisinin otomobilinin önünü kesip,silahla yaraladı #4


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