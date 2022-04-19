Dar eşofman giydiği için kendisinden ayrılan nişanlısı Can K.'nin barışma teklifini kabul etmeyen D.I., nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sitenin otoparkında D.I.'nın iddiasına göre, nişanlısı Can K. vücut hatlarını belli eden dar eşofman giydiği gerekçesiyle kendisinden ayrıldı.

Ancak Can K. bir süre sonra barışma teklif etti. D.I. barışmayı kabul etmeyince darbedildi.

"Üzerimdeki eşofmanı gördü, düğüne 1 buçuk ay kala ayrıldık"

Eski nişanlısının, vücut hatlarını gösteren bir eşofman giydiği için kıskançlık gerekçesiyle kendisinden 9 ay önce ayrıldığını ileri süren D.I., "Köpeğimi gezdiriyordum ve üzerimde gri bir eşofman vardı. Beni öyle görünce parmağımdan yüzüğümü aldı ve öyle ayrıldık. İki yıla yakın nişanlı kalmıştık. Düğüne bir buçuk ay kala benden ayrıldı." dedi.

Gaziosmanpaşa'da eşofman yüzünden terk edilen kadın darbedildi VİDEO



Şikayetçi oldu, serbest bırakıldı

Olay gününü anlatan D.I., olay gecesi eski nişanlısı Can K.'nin ofisine gelip barışma teklif ettiğini, reddedince kendisini öldüresiye dövdüğünü söyledi.

Can K.'nin kendisini kaçırdığını ve cep telefonunu zorla aldığını anlatan D.I., "Telefonumu alıp beni videoya çekti. Sonra da videoyu kalıcı olarak sildi. Hayatımda başka biri olduğunu iddia etti. Telefonuma baktı, bir şey bulamayınca iyice delirdi. Daha önce onu hiç böyle görmedim. O gece de farklı bir şey kullandığını düşünüyorum. Beni otobana çıkardı, yarım saatlik yolu iki saatte geldi. Benim bir ayağım araç kapısının dışındaydı. Amacı beni öldürmekti ama yapmadı. Saçımdan tutup sürükledi. Beni ailemin yaşadığı evin kapısına bıraktı. Ailem beni kan revan içinde görünce çok kötü oldu. Can K.'den şikayetçi oldum, adli işlem başlatıldı ama ifadesini verip serbest kaldı. Üç ay uzaklaştırma kararı verildi. Davanın duruşması 22 Ekim'de yapılacak. Elimde darp raporum var, çenem kırık, bir ameliyat olmam gerek." diye konuştu.

"Babası beni sorumlu tutuyor, şikayetçi olmuş"

Can K.'nin babasının birkaç kez evlerine gelerek şikayeti geri almasını istediğini söyleyen D.I., "Davanızı geri çekin dediler ama biz kesinlikle kabul etmedik. Böyle giderse kötü olur, iki taraf için de kötü olmasın dediler. Zaman zaman tehdit içerikli mesajlar atıldı." dedi. Tüm bu yaşananlardan sonra eski nişanlısının babası tarafından şikayet edildiğini de ifade eden D.I., kimliği belirsiz kişiler tarafından iş yerlerine saldırılar olduğunu ve bu olaylardan kendisini sorumlu tuttuklarını söyledi. D.I., "Babası beni sorumlu tutuyor, şikayetçi olmuş." dedi.

Öte yandan Can K.'nin de eski nişanlısının yönlendirmesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi olduğu öğrenildi.



































