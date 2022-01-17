Evinin bulunduğu sokağa giren 2 çocuk babası genç adam, karşı yöndeki sürücü ile yol verme konusunda tartıştı. Alevlenen tartışmada tabancayla vurulan adam hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1074 Sokak üzerinde arkadaşları ile bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere ayrılan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen, evinin sokağına girdiği esnada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ile yol verme nedeni ile sözlü tartışma yaşadı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen sürücü, yanında bulunan tabanca ile Sabri Taşdelen'i 2 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Sabri Taşdelen ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren diğer sürücü olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık haberlerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ise Sabri Taşdelen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Taşdelen’in cenazesi morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Sabri Taşdelen'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da genç adam yol verme tartışmasına kurban gitti VİDEO

"ARABASININ KAPILARI AÇIKMIŞ KENDİSİ DE ARABADA YOKMUŞ"

Yaşanan olayı anlatan Adnan Kıran, "Birlikte dernekteydik. Saat 23.30 gibi çıktık ve arkadaşımız Ferdi'yi evine bıraktık. Daha sonra Sabri beni evime bıraktı bir süre muhabbet ettik. Ben yukarıya çıktım daha sonra Ferdi beni aradı. 'Sabri nerede' dedi. Ben de 'evine gitti' dedim. 'Sabri'nin arabasının kapıları açıkmış kendisi de arabada yokmuş herhalde birisi ile kavga etmiş' dedi. Sonra hastaneye kaldırıldığını, hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

"12 YILDIR BU İNSANLARLA KOMŞUYUM"

Olayın yaşandığı sokakta oturan Hatice Celp, "Gece saat 12 gibi makineye bulaşık koyuyordum uyuyacaktık. 2 el silah sesi geldi camdan dışarı baktım ancak bir şey görmedim. Diğer taraftan ses gelince balkona koştum. Bir kişinin yerde yattığını gördüm hemen oğluma seslendim. 'Mustafa koş adamı öldürdüler' diye. Sonra komşular geldiler ve ambulans çağırdık. Ben 12 yıldır bu insanlarla komşuyum, çok iyi insanlardı. Allah ailesine sabır versin." şeklinde konuştu.

KATİL ARANIYOR

Olay sonrası Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.