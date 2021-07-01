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- Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç
Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç
- İHA
- 01.07.2021 - 09:29
- Güncelleme : 01.07.2021 - 09:31
İstanbul Gaziosmanpaşa’da Büşra Nur Çayır isimli genç kadın, evine doğru yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan Afganistan uyruklu Sultan isimli şüpheli tarafından kapkaça uğradı.
Genç kadın çantasını vermemekte dirense de başarılı olamadı.
Çantayı çalmayı başaran şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
POLİS ŞÜPHELİYİ KIYAFETİNDEN YAKALADI
Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kapkaç anını kaydeden güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için sokak çevresinde çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir sokakta şüpheliyi giydiği kıyafetten tanıyarak durdurmak istedi.
Polislerden kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.
EMNİYETTE TEŞHİS ETTİ
Hayatını şokunu yaşayan Büşra Nur Çayır ise kapkaçı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Sultan isimli şüpheliyi, emniyette teşhis etti.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.