Gaziosmanpaşa'da hemşireye saldıran şahıs tutuklandı

Özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi darbeden ve kısa sürede gözaltına alınan M.B. hakkında, “Kasten adam yaralama” suçundan tutuklama kararı verildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezini basan alkollü iki şahıs, içeride bulunan hemşire Süleyman Gül'ü darbetmişti.

Gül'e yumruk ve kafa atan saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken, şiddete maruz kalan hemşire Gül, darp raporu alarak şikayette bulunmuştu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlatmış, bu kapsamda şüphelilerden M.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gaziosmanpaşa'da hemşireye saldırı

İFADE VERDİ: KİMLİK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK

Saldırgan M.B., ifadesinde kalp ritim bozukluğu şikayetiyle arkadaşı T.T. ile birlikte 02.30 sıralarında tıp merkezine geldiklerini, tedavi olduktan sonra ayrıldıklarını, kimliklerini unuttuklarını fark edince 05.30’da geri döndüklerini anlattı. Tıp merkezine geri döndüklerinde kimliklerinin burada olmadığını söyleyen sağlık çalışanı ile tartışma yaşadıklarını bu sırada suçlamaya konu olayın gerçekleştiğini söyledi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemede "Kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Darp olayına karışan T.T.’nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.