Gaziosmanpaşa'da İETT şoförü önce yaya sonra elektrik direğine çarptı

İETT otobüsü, önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya ardından da elektrik direğine de çarptı. Olay sonrasında şoför, olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ilerleyen İETT otobüs şoförü, ortalığı savaş alanına çevirdi.

İlk olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpan şoför, sonrasında park halindeki iki motosiklete ve elektrik direğine çarptı.

Elektrik direği çarpmanın etkisiyle 4 katlı apartmanın ikinci katının balkonuna dayandı.

Şoför otobüsü bırakıp kaçtı

Kazadan sonra aracından inen İETT şoförü, panikleyerek aracını bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Gaziosmanpaşa'da İETT şoförü önce yaya sonra elektrik direğine çarpıp kaçtı VİDEO

Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralının bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından, olay yerinden kaçan İETT şoförünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"Direğe çarptı ve olay yerinden kaçtı"

Otobüsün çarptığı motosikletlerden birinin sahibi Tayfun Ege, "Araç karşı yönden geliyordu, karşıya geçen yayayı ezdi. Çevredeki esnaf bağırınca İETT şoförü panik yaptı ve burada duran iki motosikleti devirdi. Daha sonra da direğe çarptı ve olay yerinden kaçtı. İki motosiklette de maddi hasar oluştu. Yaya da hastaneye kaldırıldı." dedi.

"İETT otobüsü hızlı bir şekilde geliyordu"

Diğer motosikletin sahibi kurye Mükremin Çiçek ise, "Kapı önüne çıktığımda İETT otobüsü hızlı bir şekilde geliyordu. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir abimize çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı, ardından direğe çarptı ve direk binaya yaslandı. O sırada burada olan iki motosikletimiz devrildi ve hasar gördü. O sırada biz şoka girdik. Otobüs şoförünün yanına gidelim dedik ama, bir anda ortalıktan kaybolmuş." diye konuştu.

"Yaya başından yaralıydı ve kırıkları vardı"

Esnaf Erman Kaya, "Otobüs karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa çarptı. Daha sonra önce motorlara vurdu, ardından direğe vurdu. Devrilen direk apartmana doğru yıkıldı. Vatandaşa yardıma koştuk, geri döndüğümüzde şoför bir iki dakika etrafa baktı ve ortadan kayboldu. Muhtemelen kaçtı diye düşünüyoruz. Haliyle korktu, yaya başından yaralıydı ve kırıkları vardı. Ambulans geldi ve hastaneye götürüldü." dedi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme devam ediyor.