Euro
13.6817
1.59%
Dolar
12.1211
1.01%
Altın
705.82
2.25%
Borsa
1.782
-2.02%
Bitcoin
692.001
-2.54%
BTXN Coin
46.02
17.54%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı

    Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında övdü. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtulurken dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı

    İstanbul'da bir kadına şiddet olayı daha...

    Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde  cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.

    Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

    MAKASLA SAÇLARINI KESTİ

    Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis , Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.

    GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

    Olayı gören site sakini kadın, "Ses duydum ve pencereye çıktım. Kadının biri bağırıyordu. Adam evinden indi kadını itmeye başladı. Tartışma oldu. Ardından adam tekrar evine çıktı. Kadın, cama bir şey fırlattı. Adam bunun üzerine tekrar aşağı indi. Kadının saçını tutup, otobüse vurdu" dedi. Görgü tanığı kadın, "Keşke böyle olaylar olmasa, ancak her gün yeni bir şey duyuyoruz. Hiçbir kadının canı yanmasın. Kadının bağırışlarını duydum ve kendimi o kadının yerine koydum. İster istemez biz de korkuyoruz. Çünkü hepimizin başına gelebilir" diye konuştu.

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Kadının 'hatalı benim' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #1

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #2

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #3

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #4

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #5

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #6

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #7

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #8

    Gaziosmanpaşa da kadına şiddet: Eski eşine saldırdı #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir