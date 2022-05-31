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    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı

    Bahçede oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünden ve kafasından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
    • 31.05.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:07
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    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki dayısının evine giden 6 yaşındaki kız çocuğu Umut Deniz Eryiğit, ortak kullanılan bahçede yengesi Esma Çamlıgedik ile zaman geçirmeye başladı.

    Bu sırada yenge Çamlıgedik, komşusu Y.G.'ye ait pitbull cinsi köpeği Umut Deniz'in oynaması için kafesten çıkardı.

    Yüzünden ve kafasından yaralandı

    Ancak köpek, elinde yiyecek bulunan çocuğa saldırdı.

    Küçük çocuk yüzünden ve kafasından yaralandı.

    Köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, akrabası Furkan Çamlıgedik'in kucağında 2 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye götürüldü.

    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı #1

    Durumu iyi

    Umut Deniz Eryiğit ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yüzünden ve kafasından yaralanan Umut Deniz'in iyi olduğu öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı VİDEO

    Köpeği Tekirdağ’a kaçırdı

    Olayın ardından baba Burak Eryiğit ve anne Macide Eryiğit, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.

    Köpek ise iddiaya göre bugün gece 03.00 sıralarında sahibi Y.G. tarafından Tekirdağ'a kaçırıldı.

    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı #2

    Sahibi gözaltına alındı

    Polis ekipleri tarafından aranan köpek bulundu.

    Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

    Köpeğin sahibi Y.G ise gözaltına alındı.

    “Köpek sabahtan beri evde aç”

    Yaşananları DHA’ya anlatan baba Burak Eryiğit, “Bahçede piknik yaparken yengesi yan bahçeye giriyor. Orada köpeği oynasınlar diye serbest bırakıyor. Köpeğin sahibini önce arayıp izin istediğini söylüyor. Köpek sabahtan beri evde aç olduğu için köpek piknik alanından yemek yemeğe çalışıyor. Kızımın elinde de yiyecek varmış. Köpek yemek yemeğe gelince yengesi köpeği itiyor. Ardından çocuğa saldırıyor. Yengesinin oğlu köpeği çocuğumdan ayırıyor. Sonra hastaneye gidiyorlar.” dedi.

    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı #3

    “Mahkemeye verdik”

    Eryiğit, “Köpeğin sahibi kilidin neden açıldığını sordu. Kızımız da yengesinin köpeği saldığını söyledi. Sahibi gece 03.00 gibi köpeği kaçırıyor. Köpek Tekirdağ'da bulundu. Sahibi köpeğin kimliğinin olduğunu söyledi. Mahkemeye verdik, ifademizi verdik. Maddi ve manevi devam edeceğiz.” diye konuştu.

    ‘Doktorlar ilgilenmedi’ iddiası

    Kurye olan baba Eryiğit “Köpekler toplatılsın demiyoruz ama bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu olur, lütfen sahip çıkılsın. Neredeyse gözü kör olacakmış. Plastik cerrahi doktoru gerekiyordu ancak kanaması çok olunca mecbur baktılar.” şeklinde konuştu.

    Baba Eryiğit, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de doktorlar ile ilgilenmedikleri gerekçesiyle tartıştıklarını belirtti.

    Gaziosmanpaşa’da kafesten çıkarılan pitbull kız çocuğuna saldırdı #4


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