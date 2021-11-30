Sokağa park edilen Abdullah Çavuş idaresindeki kamyon, mıcır dökülmüş yolda kayarak bir evin penceresine çarptı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 7801 Sokak'ta, saat 15.00 sıralarında, kargo teslimi için sokağa giren Abdullah Çavuş, kamyonunu park etti.

Sürücü Abdullah Çavuş'un annesi ve halasının içinde bulunduğu park halindeki kamyon, mıcır dökülmüş yolda kayarak sokak üzerindeki binanın zemin katta bulunan dairesinin penceresine çarptı.

KORKULUKLAR İLE CAMLAR KIRILDI

Kamyonun çarpmasıyla, penceredeki korkuluklar ile camlar kırıldı. Kamyonda bulunan iki kadın, kazayı yara almadan atlattı.

ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan kamyon, çekici yardımı ile kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa’da kamyon, evin penceresine çarptı VİDEO



“BELEDİYENİN YAPTIĞI İŞİN CEZASINI VATANDAŞ ÇEKİYOR”

Kamyonun şoförü Abdullah Çavuş, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ben, kargo teslimatçısıyım. Arabamın vitesine takıp el frenini çektim. İçinde annem ile halam da vardı. Ben binaya teslimata çıktığımda, araba kendiliğinden kayarak adamın evine çarpıyor. Allah'tan anneme ve halama zarar gelmedi. Evdeki insanlara bir zarar gelmedi, bu yüzden mutluyum. Ancak belediyenin yaptığı işin cezasını hem o vatandaş hem de ben ve ailem çekiyor. Neden bu yolu tamamlamıyorsunuz? Burada bir çocuk da olabilirdi.”