Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağı inen kamyonetin gelin arabasına çarptığı an kameralara yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yokuş aşağı inen Atilla Orman'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gelin arabasına, daha sonra da başka bir otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada İBB'ye bağlı içerisinde yol bakım malzemeleri taşıyan kamyonet sürücüsü Atilla Orman ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da kamyonet gelin arabasına çarptı ViDEO

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Kaza anı ise gelin arabasının arkasından gelen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaza anında yaşanan panik yer aldı.













