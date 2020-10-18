Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.55
-1.70%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Gaziosmanpaşa'da kamyonet gelin arabasına çarptı

    Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağı inen kamyonetin gelin arabasına çarptığı an kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 09:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziosmanpaşa'da kamyonet gelin arabasına çarptı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yokuş aşağı inen Atilla Orman'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gelin arabasına, daha sonra da başka bir otomobile çarptı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada İBB'ye bağlı içerisinde yol bakım malzemeleri taşıyan kamyonet sürücüsü Atilla Orman ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

    Gaziosmanpaşa'da kamyonet gelin arabasına çarptı ViDEO

    Gaziosmanpaşa da kamyonet gelin arabasına çarptı #1

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

    BÜYÜK PANİK YAŞANDI

    Kaza anı ise gelin arabasının arkasından gelen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaza anında yaşanan panik yer aldı.

    Gaziosmanpaşa da kamyonet gelin arabasına çarptı #2

    Gaziosmanpaşa da kamyonet gelin arabasına çarptı #3

    Gaziosmanpaşa da kamyonet gelin arabasına çarptı #4

    Gaziosmanpaşa da kamyonet gelin arabasına çarptı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir