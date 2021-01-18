Gaziosmanpaşa’da karda ilerleyemeyen minibüsü yolcular itti

Trafiğin durma noktasına geldiği Gaziosmanpaşa’da bir minibüs, yolcuları tarafından itildikten sonra yola devam edebildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziosmanpaşa'da, hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

Karla kaplı caddede ne araçlar ne yayalar ilerleyebildi.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştıramayınca, diğer sürücülerden yardım istedi.

MİNİBÜSÜ YOLCULAR İTTİ

İşlek cadde ve yollarda ise araçlar yine vatandaşların desteği ile ilerleyebildi.

Buz pistine dönen Halit Paşa Caddesi'nde ise bir minibüs, yolcuları tarafından itildi. Bir kadının ise soğuk havaya ve yağan kara aldırış etmeden tişört ile caddede durması kameralara yansıdı.

"YOLLAR TUZLANSAYDI KAYMAZDIK"

Buz pistine dönen yolda minibüsü itmek zorunda kalan vatandaşlar, yolların tuzlanmamasından dert yandı.

Naim Yılmaz, "Ben de yıllarca minibüs şoförlüğü yaptım. Yıllardır da burası böyle. Çıkın şuradan Havuzbaşı'ndan Rami'ye kadar kar bulamazsınız. Yıllardır bu minibüs şoförleri çekiyor bu eziyeti. Bak nefes nefese kaldım yardıma geldim." diye konuştu.

Aracı kayan bir başka şoför ise "Halimizi görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Belediye de yetersiz. Daha önceden bırakıyorlardı tuz, şu an tuz da yok. Haliyle kaydım. Lastikler de kar lastiği aslında. Tuz atmış olsalardı aşağıya doğru gelecekti, yol açılacaktı. Aracı durdurup, edip bekleyeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok." dedi.