Gaziosmanpaşa’da kardeş kavgası yangınla sonuçlandı

Gaziosmanpaşa’da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe vermesi üzerine çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Gaziosmanpaşa’da Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi.

BİNANIN TAMAMI YANGINDAN ETKİLENDİ

Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu.

Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.

Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.