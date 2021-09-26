Gaziosmanpaşa'da, otomobil kapısı ile kamyonet arasında sıkışan elinin parmakları kopan beyin cerrahı, parmaklarını aldığı gibi görev yaptığı hastaneye koşarak ameliyata girdi.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halindeki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü.

KOPAN PARMAKLARINI ALDIĞI GİBİ HASTANEYE KOŞTU

Doktorun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da kazada parmakları kopan beyin cerrahı, zamanla yarıştı-Video

"72 SAATLİK KRİTİK GEÇİŞ SÜRECİ VAR"

Saygın Uçar, Gebze'deki hastanede 16 saat süren ameliyat geçirdi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan, "Dün öğleden sonra hastanemize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız 72 saatlik kritik bir geçiş saati var." dedi.

Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"KOŞARAK ACİLE GİTTİ"

Kazayı gören İzzet Aslan, "Kamyonet tam geçmeden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı. Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Arkadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da aldılar" diye konuştu.