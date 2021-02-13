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    Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık

    Gaziosmanpaşa'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında meydan ve caddelerdeki kalabalık dikkat çekti.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 16:10
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    Gaziosmanpaşa'da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık

    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı cadde ve meydanlardaki kalabalık dikkat çekti.

    Gaziosmanpaşa Meydanı ve meydana çıkan caddelerde yoğun kalabalık olduğu görüldü.

    VATANDAŞLAR KISITLAMAYI UMURSAMADI

    Bazı vatandaşlar meydandaki banklara oturdu, bazıları ise yürüyüş yaptı.

    Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal eden kimi vatandaşlar kameraları görünce maskelerini taktı.

    "YASAK AMA HAVA ALMAYA ÇIKTIM"

    Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkan bir genç, "Anneannemlerden geliyorum. Meydana geldim gezmeye. Hava almaya çıktım. Herhalde herkes benim gibi düşünüyor. Hava alıp birazdan gideceğim" diye konuştu.

    Ekmek almaya çıktığını söyleyen bir başka kişi ise sokakta dolaşanlara tepki göstererek, "İnsanlar yasaktan anlamıyor" diye konuştu.

    Gaziosmanpaşa da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık #1

    Gaziosmanpaşa da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık #2

    Gaziosmanpaşa da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık #3

    Gaziosmanpaşa da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık #4

    Gaziosmanpaşa da kısıtlamaya rağmen dikkat çeken kalabalık #5

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