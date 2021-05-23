Gaziosmanpaşa'da kahvehane baskını

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri açık olduğu ve okey oynandığı ihbarı üzerine, bir kahvehaneye baskın yaptı.

Polisler, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına ve yasak olmasına rağmen, bir kahvehanede oyun oynandığına dair ihbar aldı. Ekipler baskın yaparak, ceza kesti. O sırada kahvehanede bulunanların okeye devam etmesi pes dedirtti.

7 KİŞİYE 24 BİN LİRA PARA CEZASI

Polis, içeride bulunanlar hakkında cezai işlem uygulamaya başladı. İşlem için kendilerine sıra gelmesini bekleyen bir grup ise okey oynamaya devam etti.

Baskında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kıraathane sahibi dahil 7 kişiye toplam 24 bin 283 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziosmanpaşa'da kumar baskını VİDEO



