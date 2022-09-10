Gaziosmanpaşa'da 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği silah doğrultarak alıp kaçak kadın, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aynur Özbaş, Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuya girerek altın kolye ve bileklik baktı.

Beğendiği modelleri denemek isteyen Özbaş, yaklaşık 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği taktı.

600 bin liralık kolye ve bilekliği aldı

Özbaş, daha sonra çantasındaki tabancayı çıkardı ve Özata'ya doğrulttu. Altınları alacağını ancak para ödemeyeceğini söyleyen Özbaş, Özataya kendisini takip etmemesi için kapıdan çıkana kadar silah doğrulttu.

Olayın ardından Özata polisi arayarak şikayetçi oldu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın yakalandı VİDEO



Kısa sürede yakalandı

DHA'nın haberine göre; olayı gerçekleştiren kişinin Özbaş olduğunu belirleyen polis, şüpheli kadını kısa sürede olayda kullandığı silah ve gasp ettiği altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





