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    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada

    Bir marketten bebek arabasına asılı çantayı çalan S.B.’nin, hırsızlık anları kameraya yansıdı. S.B.’nin hırsızlık sırasında başörtülü, kaçarken ise başörtüsüz olduğu görüldü.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 12:34
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    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde geçen pazar günü, Yıldıztabya Caddesi'nde bulunan bir markete giren S.B. isimli kadın, bir müşterinin bebek arabasına asılı çantasını çalarak marketin önünde kendisini bekleyen kız çocuğu ile bölgeden uzaklaştı.

    Markette hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan kadının, olay yerinden kaçarken başörtüsünü çıkardığı görüldü.

    Çalınan çantanın içerisinde 7 bin lira değerinde cep telefonu olduğu öğrenildi.

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, hem marketteki hem çevredeki kameraların görüntülerini incelemeye aldı.

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada #1

    BAŞKA BİR MARKETTE YAKALANDI

    Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu S.B., Eyüpsultan’da başka bir markete hırsızlık amacıyla girdiği sırada yakalandı.

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada VİDEO

    11 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

    Yapılan genel bilgi tarama (GBT) sorgusunda, S.B.’nin 37 hırsızlık kaydının olduğu ve toplamda 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

    S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada #2

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada #3

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada #4

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada #5

    Gaziosmanpaşa’da markette hırsızlık anları kamerada #6

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