Gaziosmanpaşa'da moto kurye, yanına yaklaştığı kadını elle taciz etti

Gaziosmanpaşa'da moto kurye, yanına yaklaştığı kadını elle taciz etti

Cebeci Caddesi'nde minibüs bekleyen kadını uzun süre izleyen moto kurye, ters yöne girerek kadının yanına yaklaştı. Ardından kadının kalça kısmına dokunan şahıs, yoluna devam etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan taciz olayı pes dedirtti.

Cebeci Caddesi üzerinde yol kenarında minibüs bekleyen kadın dehşeti yaşadı.

saat 18.00 sularında yaşanan olayda, kadını gözüne kestiren moto kurye, yavaşlamaya başladı.

Yanına yaklaştığı kadını taciz etti

Daha sonra motosikletiyle ters yönden ilerleyerek gelen motokurye, kadını elle taciz ederek, uzaklaştı.

Dehşet anlar kamerada

DHA'nın aktarımına göre, kadının şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan korunç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da moto kurye, yanına yaklaştığı kadını elle taciz etti