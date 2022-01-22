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    Gaziosmanpaşa'da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuğunun tehdit edildiğini iddia eden bir veli baltayla okula gelmişti, serbest bırakılan veli savcılığın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 03:32
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    Gaziosmanpaşa'da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

    Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    BALTAYLA SINIFLARI GEZDİ

    Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.

    İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.

    "Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

    Gaziosmanpaşa da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı #1

    Gaziosmanpaşa da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı #2

    Gaziosmanpaşa da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı #3


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