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Gaziosmanpaşa'da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da okula baltayla gelen veli tekrar gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuğunun tehdit edildiğini iddia eden bir veli baltayla okula gelmişti, serbest bırakılan veli savcılığın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.