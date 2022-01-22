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Gaziosmanpaşa'da okula baltayla giren kişi tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. tutuklandı.
- DHA
- 22.01.2022 - 19:50
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında, çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y.(43) baltayla okulu bastı.
Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan baskın sonrası E.Y. okula gelen polis ekiplerince yakalandı. "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı olduğu anlaşılan E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Ancak E.Y, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Geceyi polis merkezine getirilen E.Y. bugün adliyeye sevkedildi. E.Y., tutuklandı.