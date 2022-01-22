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    Gaziosmanpaşa'da okula baltayla giren kişi tutuklandı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. tutuklandı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 19:50
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    Gaziosmanpaşa'da okula baltayla giren kişi tutuklandı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında, çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y.(43) baltayla okulu bastı.

    Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan baskın sonrası E.Y. okula gelen polis ekiplerince yakalandı. "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı olduğu anlaşılan E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    TUTUKLANDI

    Ancak E.Y, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Geceyi polis merkezine getirilen E.Y. bugün adliyeye  sevkedildi. E.Y., tutuklandı.

     

    Gaziosmanpaşa da okula baltayla giren kişi tutuklandı #1

    Gaziosmanpaşa da okula baltayla giren kişi tutuklandı #2

     

     


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