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    Gaziosmanpaşa'da ölümlü saldırının kamera kaydı ortaya çıktı

    Alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganların otomobille geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 17:24
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    Gaziosmanpaşa'da ölümlü saldırının kamera kaydı ortaya çıktı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'nın Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde 10 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında 5 kişi sokakta olduğu sırada yanlarına otomobil yaklaştı.

    Otomobilde bulunanlar sokakta bekleyen grubun üzerine ateş etti. Saldırı sonucu 25 yaşındaki Ahmet Y. hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

    Yaralarılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

    SALDIRI ANLARI KAMERADA

    Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olayın olduğu sokak ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Gaziosmanpaşa da ölümlü saldırının kamera kaydı ortaya çıktı #1

    GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP "SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ" DEMİŞLER

    Saldırıda yaralanan H.Ü.' nün ifadesinde saldıran kişilerin daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişiler tarafından gerçekleştirmiş olabileceklerini söyledi. İfadesinde olaydan öncede saldırganların görüntülü arayarak "Sizi öldüreceğim" dedikleri iddia edildi.

    Gaziosmanpaşa'da ölümlü saldırının kamera kaydı ortaya çıktı VİDEO

    Gaziosmanpaşa da ölümlü saldırının kamera kaydı ortaya çıktı #2

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Mehmet E. K., Ali K., Uğur K., Muhammed İ., ve Özer İ. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganların otomobille geldiği ve otoparktan çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gaziosmanpaşa da ölümlü saldırının kamera kaydı ortaya çıktı #3


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