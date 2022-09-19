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    Gaziosmanpaşa'da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı

    Gaziosmanpaşa'da, İETT otobüsünde yolcular arasında başlayan tartışma sonrası kavga çıktı. Kavga sonrası durakta inen kişiye saldıran yolcuyu çevredekiler tekrar bindiği otobüsten indirip dövdü.
    • 19.09.2022 - 18:27
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    Gaziosmanpaşa'da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı

    Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde İETT otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    Durakta otobüsten inen kişiye yolculardan biri tekmelerle saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi yere düşerken, çevredekiler saldırganı ayırmaya çalıştı.

    Sokakta dövdüler

    Saldırgan otobüse tekrar binerken kendisini ayıranlarla kavga etmeye başladı. Çevredekiler saldırganı otobüsten indirip sokakta dövdü.

    Kavga güvenlik kameralarına yansıdı

    Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsten inen kişinin duraktaki kişiye tekmelerle saldırması, çevredekilerin ayırması ve çevredekilerin saldırganı dövmesi yer alıyor.

    Bildirilmesi üzerine gelen polis ekiplerinin olayı yatıştırdıkları ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı #1

    Gaziosmanpaşa da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı #2

    Gaziosmanpaşa da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı #3

    Gaziosmanpaşa da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı #4

    Gaziosmanpaşa da otobüs yolcuları arasında başlayan kavga sokağa taştı #5


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