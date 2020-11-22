Kamyon dorsesine takılan kablo nedeniyle yerinden sökülen elektrik direği otobüsün ön camından içeri girerken, son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı kurtuldu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Küçükköy'de, bir kamyonun dorsesine takılan elektrik kablosu bağlı bulunduğu direği yerinden söktü.

Sökülen direk Safter Yoldaş'ın kullandığı 49G hatlı Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan otobüsün camından içeri girdi.

ŞOFÖR SON ANDA KURTULDU

Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü Yoldaş, kazada kıl payı ölümden döndü.

Yoldaş, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada baktım sol taraftan direk geliyor. Hemen frene basıp eğildim. Fren yapınca direk içeri girdi. Ani fren yapınca direk de durdu." dedi.

Elektrik kablosunun takıldığı kamyonun şoförü Serkan Dinler de "Gaziosmanpaşa istikametinden, İkitelli istikametine giderken tele takıldı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Tel aşağıda doğru düşüktü. Ben takıldığımı fark etmedim. Dışarıdan birisi bağırdı öyle durdum." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da otobüsün camından direk girdi

"YOĞUN BÖLGEDE TAHTA DİREĞİN NE İŞİ VAR"

Kazayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Fatih Özalp ise direğin tahta olmasına sitem ederek "Burası cuma vakti kalabalık bir yer. Halk Ekmek noktası var. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu bir yerde böyle tahta bir direğin ne işi var. Tek tesellimiz kimseye bir zarar gelmemiş olması." dedi.