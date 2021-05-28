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    Gaziosmanpaşa'da otomobil, yayaya çarptı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüjdeki çöp konteynerine, daha sonra kaldırımdaki yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 17:41
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    Gaziosmanpaşa'da otomobil, yayaya çarptı

    İstanbul Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı.

    Araç önce refüjdeki çöp konteynerine, daha sonra kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

    KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

    Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gaziosmanpaşa'da otomobil, yayaya çarptı VİDEO

    Gaziosmanpaşa da otomobil, yayaya çarptı #1

    Gaziosmanpaşa da otomobil, yayaya çarptı #2

    Gaziosmanpaşa da otomobil, yayaya çarptı #3

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