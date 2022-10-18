Karlıtepe Mahallesi’nde kiraladığı park yerine komşusunun araç park etmesine sinirlenen şahıs, komşusunun arabasını ateşe verdi. O anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, dün saat 20.30 sıralarında iki komşu arasında park yeri sorunu yaşandı.

Şükrü isimli şahsın, bir süre önce yan binanın yöneticisinden motosikletini park etmek için yer kiraladığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde kiraladığı alana motosikletini park etmek isteyen Şükrü, binada yaşayan İbrahim’in hafif ticari aracının olduğunu gördü. Bunun üzerine Şükrü, İbrahim’e bu alanı kiraladığını ve aracını başka yere park etmesini söyledi.

İki komşu arasında tartışma çıktı

İbrahim’in aracını çekmeyeceğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Şükrü küfredince, İbrahim de onu darbetti. Olayın ardından taraflar ayrılırken darbedilen Şükrü, akşam saatlerinde binanın otoparkına geri geldi.

Komşusuna sinirlenince aracını yaktı

Önce aracın kaput kısmına ardından da ön sol camını kırarak içeriye benzin döken şahıs, aracı ateşe verdi.

Araç söndürüldü

Araç yanmaya başlayınca da Şükrü isimli şahıs hızla binadan ayrıldı. Aracının yandığını gören İbrahim isimli şahıs ve bina sakinleri hızla otoparka indi. İbrahim aracındaki yangını elindeki suyla büyümeden söndürürken, ne olduğunu anlamaya çalıştı.

O anlar kayıt altına alındı

Kundaklama ve söndürme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da park yeri için komşusunun aracını yaktı VİDEO



Arabayı yakan komşuyu şikayet

Olayın şokunu atlatan vatandaş ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı kundaklayan Şükrü isimli şahsı yakaladı.

Kundakçı komşuya adli işlem başlatıldı

Gözaltına alınan şahsa ifadesi alındıktan sonra "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Şahsın, otoparkta park tartışması yüzünden önce tartışıp sonra kavga ettiği adamın aracını yaktığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.