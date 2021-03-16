Gaziosmanpaşa'da patlama olan bina incelendi

Doğalgaz patlamasının ardından hasar gören binada yetkililer tarafından inceleme yapılırken, patlamada yaralanan Hakan Peker'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün saat 18.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 922. Sokak'ta, doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana gelmişti.

Patlama sonrası binada hasar oluşurken, dairede bulunan Hakan Peker yaralanmıştı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı evler ve araçlar da zarar görmüştü. Ekipler, önlem amaçlı binadakileri tahliye edip binayı mühürlemişti.

EKİP İNCELEME YAPTI

Bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı bir ekip, binaya gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hasar tespiti yaptı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Patlama sırasında evde bulunan Harun Peker yaralanmıştı. Vücudunda yanıklar oluşan Peker, dün olay yerine gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Peker, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada bulunan Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı. Peker'in merkezde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

























